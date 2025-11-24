Após meses desaparecidas, uma mãe de 34 anos e a filha, de 10, foram encontradas mortas dentro de congeladores ocultos em uma parede falsa, em um apartamento na cidade de Innsbruck, no oeste da Áustria. Dois irmãos são suspeitos de envolvimento no crime.

Os corpos de uma mulher síria, de 34 anos, e da filha, de 10, foram encontrados na última sexta-feira dentro de dois congeladores escondidos atrás de uma parede de gesso em um apartamento de Innsbruck, na Áustria. A descoberta ocorreu meses após o desaparecimento das duas, denunciado pela família em julho. As informações são da BBC e de autoridades austríacas.