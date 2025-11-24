Após meses desaparecidas, uma mãe de 34 anos e a filha, de 10, foram encontradas mortas dentro de congeladores ocultos em uma parede falsa, em um apartamento na cidade de Innsbruck, no oeste da Áustria. Dois irmãos são suspeitos de envolvimento no crime.
Os corpos de uma mulher síria, de 34 anos, e da filha, de 10, foram encontrados na última sexta-feira dentro de dois congeladores escondidos atrás de uma parede de gesso em um apartamento de Innsbruck, na Áustria. A descoberta ocorreu meses após o desaparecimento das duas, denunciado pela família em julho. As informações são da BBC e de autoridades austríacas.
Dois irmãos, um austríaco de 55 anos e o irmão dele, de 53, haviam sido presos em junho, suspeitos de homicídio. O mais velho, colega de trabalho da vítima, prestou um novo depoimento na semana passada, no qual afirmou que a morte das duas teria sido um “acidente”. Ainda assim, negou qualquer intenção de matar.
Apesar da alegação, o Ministério Público da Áustria informou que os dois permanecem em prisão preventiva, sob “forte suspeita de homicídio”, devido às contradições nos depoimentos e à ocultação dos corpos.
O desaparecimento da mãe e da filha foi registrado no dia 25 de julho de 2024, por uma prima que mora na Alemanha. Na época, o colega da mulher, agora preso, disse à polícia que ela teria viajado com a filha para visitar os pais na Turquia.
A versão começou a ruir após a polícia descobrir que o cartão bancário da mulher havia sido usado repetidas vezes no exterior. Além disso, vizinhos relataram ter escutado gritos no apartamento na data em que as vítimas teriam desaparecido.
Segundo a investigação, mensagens enviadas do celular da vítima (incluindo uma carta de demissão enviada ao empregador) foram provavelmente redigidas por outra pessoa. As autoridades também identificaram uma transferência em dinheiro feita da conta da mulher para o suspeito.
As circunstâncias exatas das mortes ainda estão sendo apuradas, e o caso segue sob investigação do Ministério Público austríaco.