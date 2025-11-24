O São José irá disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior em 2026. Após oficialmente anunciar que não disputaria, por conta dos custos de se manter uma sede em São José dos Campos, a Águia do Vale irá para retornar ao torneio.
No entanto, o time jogará em outra sede, como visitante, pois, recebeu convite da FPF (Federação Paulista de Futebol). A informação ainda não é oficial, mas OVALE apurou que, como outros clubes desistiram, houve essa sondagem para a Águia do Vale.
Desta maneira, o time sub-20 irá disputar o torneio novamente, algo que não acontece desde 2022, quando foi cidade-sede.
O Taubaté e o Atlético Guaratinguetá, outros dois times da região, já confirmaram participação na Copinha em 2026, mas como cidades-sede.
Nesta terça-feira (25), a FPF irá realizar à noite o evento oficial de lançamento da Copa 2026. Assim, irá também confirmar a volta da Águia do Vale.