O São José irá disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior em 2026. Após oficialmente anunciar que não disputaria, por conta dos custos de se manter uma sede em São José dos Campos, a Águia do Vale irá para retornar ao torneio.

No entanto, o time jogará em outra sede, como visitante, pois, recebeu convite da FPF (Federação Paulista de Futebol). A informação ainda não é oficial, mas OVALE apurou que, como outros clubes desistiram, houve essa sondagem para a Águia do Vale.