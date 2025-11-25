A RMVale terá uma quarta-feira de tempo estável na maior parte das cidades, com variação de nebulosidade e poucas chances de chuva, segundo dados do Climatempo. Apenas o Litoral Norte deve registrar pancadas no fim do dia, enquanto as demais áreas seguem com predomínio de sol e clima mais seco.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São José dos Campos, o dia será de sol com muitas nuvens, mantendo a temperatura entre 15°C e 26°C. A previsão indica períodos de céu nublado, mas sem expectativa de chuva. À noite, o tempo deve ficar firme, com poucas nuvens.
Taubaté também terá variação de nebulosidade ao longo do dia, com mínima de 16°C e máxima de 27°C. Assim como em São José, não há previsão de chuva, mas o céu deve permanecer com muitas nuvens principalmente durante a noite.
Em Guaratinguetá, o padrão se repete: sol com algumas nuvens e temperaturas entre 15°C e 27°C. A noite será mais nublada, porém sem registro de precipitação.
Já em Caraguatatuba, o clima será diferente. A cidade terá sol e aumento de nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 18°C a 25°C, e a umidade mais elevada favorece o avanço das áreas de instabilidade.
Campos do Jordão terá uma quarta-feira típica de primavera na serra, com sol entre muitas nuvens e temperaturas mais amenas: mínima de 10°C e máxima de 20°C. A noite deve ficar nublada, mas sem chuva prevista.