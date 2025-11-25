A RMVale terá uma quarta-feira de tempo estável na maior parte das cidades, com variação de nebulosidade e poucas chances de chuva, segundo dados do Climatempo. Apenas o Litoral Norte deve registrar pancadas no fim do dia, enquanto as demais áreas seguem com predomínio de sol e clima mais seco.

Em São José dos Campos, o dia será de sol com muitas nuvens, mantendo a temperatura entre 15°C e 26°C. A previsão indica períodos de céu nublado, mas sem expectativa de chuva. À noite, o tempo deve ficar firme, com poucas nuvens.