Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado) da RMVale tem na mobilidade regional uma das cinco estratégias para a ação metropolitana.

Com o slogan ‘Metrópole sustentável – cidadãos mais felizes’, o PDUI propõe uma governança interfederativa na região, com “visão integrada e conjunta de municípios inseridos em uma mesma dinâmica urbana e socioeconômica”.

“Esta nova abordagem deverá contribuir para minimizar desequilíbrios decorrentes da urbanização, além de garantir a proteção de ativos ambientais”, diz trecho do PDUI, que foi elaborado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) da USP (Universidade de São Paulo).

“Para tanto, são definidas diretrizes que devem orientar o planejamento do uso e ocupação do solo, servindo de referência para a revisão dos planos municipais e regionais com impactos territoriais.”