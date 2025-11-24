Presa por estrangular a enteada Rafaela Marinho Souza, de 7 anos, na última sexta-feira (21) na Cidade Estrutural, no Distrito Federal, Iraci Bezerra dos Santos Cruz, 43 anos, já era considerada foragida por outro crime brutal: o assassinato do ex-companheiro Marcos Gomes, ocorrido em 17 de dezembro de 2023, em Altamira (PA). Segundo o inquérito da Polícia Civil do Pará (PCPA), ela atirou contra o homem e depois queimou o corpo para tentar destruir provas.

Iraci tinha um mandado de prisão em aberto por esse homicídio e vivia em Brasília sem que a família soubesse do histórico criminal. No Pará, ela trabalhava com o ex-marido em uma fazenda e chegou a confessar o crime durante uma ligação telefônica feita à esposa do proprietário da área. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o corpo de Marcos e uma espingarda calibre 28 com as digitais da investigada.