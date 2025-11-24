Presa por estrangular a enteada Rafaela Marinho Souza, de 7 anos, na última sexta-feira (21) na Cidade Estrutural, no Distrito Federal, Iraci Bezerra dos Santos Cruz, 43 anos, já era considerada foragida por outro crime brutal: o assassinato do ex-companheiro Marcos Gomes, ocorrido em 17 de dezembro de 2023, em Altamira (PA). Segundo o inquérito da Polícia Civil do Pará (PCPA), ela atirou contra o homem e depois queimou o corpo para tentar destruir provas.
Iraci tinha um mandado de prisão em aberto por esse homicídio e vivia em Brasília sem que a família soubesse do histórico criminal. No Pará, ela trabalhava com o ex-marido em uma fazenda e chegou a confessar o crime durante uma ligação telefônica feita à esposa do proprietário da área. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o corpo de Marcos e uma espingarda calibre 28 com as digitais da investigada.
Após ser denunciada pelo Ministério Público do Pará, a Justiça decretou a prisão preventiva da mulher, que fugiu antes de ser encontrada.
Crime no DF: menina foi enforcada com um cinto
De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Iraci enforcou Rafaela usando um cinto e deixou o corpo da criança pendurado em uma pilastra da casa onde a família morava. Em seguida, caminhou até a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), onde se entregou espontaneamente e confessou o crime.
A suspeita permanece detida e presta depoimentos às autoridades. O pai da menina e vizinhos também estão sendo ouvidos.
Ciúmes pode ter motivado o assassinato
Informações preliminares apontam que Iraci sentia ciúmes da relação entre o marido e a filha, hipótese que ainda é analisada pelos investigadores. A PCDF mantém cautela e apura o histórico familiar, além de possíveis episódios anteriores de violência.
A pequena Rafaela, descrita por vizinhos como “carinhosa e tranquila”, teve a morte confirmada no local pelo Corpo de Bombeiros.
O caso deve seguir para a Justiça como homicídio qualificado, com agravantes em análise.