Uma jovem de 28 anos foi espancada e estuprada na noite de sábado (22) em Dourados, a 225 km de Campo Grande (MS). O suspeito, identificado como Gerlânio, de 33 anos, foi preso em flagrante após ser encontrado com a vítima ferida, em estado de choque e com as roupas rasgadas.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem participava de um churrasco com o namorado, João Vitor, o agressor e outras pessoas. Como o casal havia chegado ao local de carona, João pediu a Gerlânio que os levasse embora — e ele se ofereceu para fazer o trajeto.