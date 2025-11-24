Uma jovem de 28 anos foi espancada e estuprada na noite de sábado (22) em Dourados, a 225 km de Campo Grande (MS). O suspeito, identificado como Gerlânio, de 33 anos, foi preso em flagrante após ser encontrado com a vítima ferida, em estado de choque e com as roupas rasgadas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, a jovem participava de um churrasco com o namorado, João Vitor, o agressor e outras pessoas. Como o casal havia chegado ao local de carona, João pediu a Gerlânio que os levasse embora — e ele se ofereceu para fazer o trajeto.
Ao chegar ao destino, o namorado desceu do carro, mas, antes que a jovem pudesse sair, o suspeito acelerou e fugiu com ela. Desesperado, João Vitor acionou familiares e amigos, que iniciaram buscas pela região.
Pouco depois, o grupo recebeu a informação de que o suspeito poderia estar na Vila Cachoeirinha, onde mantém um comércio. Eles foram até o local e chamaram a Polícia Militar.
Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram a vítima chorando muito, com vários ferimentos e roupas rasgadas. Ela relatou ter sido agredida e estuprada por Gerlânio.
O homem foi preso imediatamente e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por ameaça, sequestro e estupro. O caso segue em investigação.