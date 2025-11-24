O cantor sertanejo Ewerton Zanata, de 50 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (24) após ser baleado durante uma briga de trânsito na PR-483, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Segundo a polícia, o crime ocorreu depois de uma discussão por causa de uma ultrapassagem.
De acordo com as primeiras informações, Ewerton discutiu com o motorista de outro veículo, que sacou uma arma e atirou contra o músico. O suspeito fugiu em direção ao município de Realeza e ainda não foi identificado.
O cantor chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.
Quem era Ewerton Zanata
Natural de Marmeleiro (PR), Ewerton Zanata iniciou a carreira musical nos anos 2000, quando se mudou para Cuiabá (MT) e passou a integrar a dupla Mangalarga & Montenegro ao lado do parceiro Rodrigo Mangalarga. Juntos, percorreram diversas cidades do Mato Grosso, cantando em casas de shows, feiras e eventos agropecuários.
Após alguns anos de carreira na dupla, Ewerton seguiu como artista solo, mantendo apresentações frequentes no interior do país e acumulando fãs no cenário sertanejo regional.
Investigação
A Polícia Civil abriu inquérito e tenta identificar o autor dos disparos, além de reunir imagens de câmeras e depoimentos de testemunhas que estavam na rodovia no momento da briga.
A morte do cantor gerou grande comoção entre amigos, familiares e admiradores.