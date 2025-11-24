O cantor sertanejo Ewerton Zanata, de 50 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (24) após ser baleado durante uma briga de trânsito na PR-483, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Segundo a polícia, o crime ocorreu depois de uma discussão por causa de uma ultrapassagem.

De acordo com as primeiras informações, Ewerton discutiu com o motorista de outro veículo, que sacou uma arma e atirou contra o músico. O suspeito fugiu em direção ao município de Realeza e ainda não foi identificado.