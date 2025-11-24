Uma idosa de 65 anos que havia sido declarada morta despertou momentos antes de ser cremada, nesta segunda-feira (24), em Phitsanulok, na Tailândia. Identificada como Chonthirot, ela foi encontrada sem sinais vitais pela família na madrugada do dia anterior e teve o funeral preparado em um templo local.
Segundo o portal Metro, a mulher estava acamada há dois anos por causa de uma doença crônica. Após não apresentar sinais de vida, a família decidiu organizar o velório em um templo que oferece cremação gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade financeira.
Funcionário ouviu batidas no caixão instantes antes da cremação
A idosa foi colocada em um caixão branco e transportada por quatro horas até o templo. Já na preparação final para a cremação, um funcionário ouviu batidas e vozes vindas de dentro da urna.
Ao abrir o caixão, o trabalhador se deparou com a mulher respirando e se mexendo, embora fraca.
“Retirei o pano que a cobria e fiquei paralisado ao ver que ela ainda estava se mexendo”, relatou o funcionário ao Metro.
Idosa respirava fraco e foi levada ao hospital
De acordo com relatos, Chonthirot estava consciente, balançando a cabeça, mas incapaz de falar. Uma ambulância foi acionada imediatamente, e a idosa foi levada às pressas ao hospital de Phitsanulok.
Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.
Família diz que caso foi um milagre
Familiares ficaram em choque ao ver a idosa recobrar a consciência em pleno velório.
“Fiquei chocado, surpreso e feliz por minha irmã ainda estar viva. Quase desmaiei. Foi um milagre”, disse Mongkol, irmão mais novo de Chonthirot, de 57 anos.
O caso repercute internacionalmente e levanta questionamentos sobre a precisão do diagnóstico inicial de morte.