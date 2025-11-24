Uma idosa de 65 anos que havia sido declarada morta despertou momentos antes de ser cremada, nesta segunda-feira (24), em Phitsanulok, na Tailândia. Identificada como Chonthirot, ela foi encontrada sem sinais vitais pela família na madrugada do dia anterior e teve o funeral preparado em um templo local.

Segundo o portal Metro, a mulher estava acamada há dois anos por causa de uma doença crônica. Após não apresentar sinais de vida, a família decidiu organizar o velório em um templo que oferece cremação gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade financeira.

Funcionário ouviu batidas no caixão instantes antes da cremação