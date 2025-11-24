Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) do Estado de São Paulo já estão autorizados a aderir ao Programa IntegraBacias, iniciativa estratégica da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) que inaugura um novo ciclo de planejamento hídrico no Estado. O programa busca integrar os Planos de Bacias Hidrográficas (PBH) ao Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), fortalecendo a governança da água e orientando ações prioritárias para os próximos anos.

A proposta do IntegraBacias é ampliar a articulação entre os instrumentos de gestão, setores usuários da água e diferentes escalas de planejamento — local, regional, estadual e federal. A iniciativa também visa consolidar uma visão de longo prazo para orientar investimentos e pactos estratégicos, além de reforçar o papel dos CBHs como espaços centrais de governança e participação social no sistema de gestão de recursos hídricos.