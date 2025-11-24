Uma denúncia motivou a prisão de um homem em Caraguatatuba por invasão residencial. A ação aconteceu nesta segunda-feira (24), quando a Polícia Militar foi acionada via Copom e se dirigiu ao local, encontrando o indivíduo no interior do imóvel.
Ele admitiu que havia invadido a casa há dois dias.
No domicílio foram localizadas diversas semijoias e roupas com etiquetas de marcas famosas, as quais ele admitiu ter furtado durante a madrugada em outra residência na região do centro.
Diante dos fatos, o criminoso recebeu voz de prisão, teve seus direitos lidos e foi conduzido, permanecendo à disposição da Justiça.
A vítima compareceu à delegacia e reconheceu todos os objetos recuperados como sendo de sua propriedade.