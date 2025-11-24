Uma denúncia motivou a prisão de um homem em Caraguatatuba por invasão residencial. A ação aconteceu nesta segunda-feira (24), quando a Polícia Militar foi acionada via Copom e se dirigiu ao local, encontrando o indivíduo no interior do imóvel.

Ele admitiu que havia invadido a casa há dois dias.

