A Marinha do Brasil emitiu um alerta de mau tempo devido à formação de um sistema de baixa pressão que pode causar ventos intensos na faixa litorânea entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A previsão indica ventos de Oeste a Sudoeste com intensidade de até 56 km/h (30 nós) e rajadas que podem atingir 83 km/h (45 nós) que devem afetar a região entre Ilhabela (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ), com maior intensidade prevista entre as manhãs de 25 e 26 de novembro.

É recomendado que navegantes, profissionais de pesca, praticantes de esportes marítimos e banhistas fiquem atentos aos avisos e planejem suas atividades obedecendo às condições impostas pelo clima. Clique aqui para consultar os avisos de mau tempo em vigor.