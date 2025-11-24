Montagem feita com cartão instituído no governo Saud e novo modelo que será adotado na gestão Sérgio

O governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) prevê ampliar em 2026 o corte iniciado esse ano no número de famílias atendidas no programa de transferência de renda do município, o Cartão Mesa Taubaté - que também deve mudar de nome (leia mais abaixo).

A medida está prevista no edital da licitação que irá definir a nova empresa que ficará responsável pelo fornecimento dos cartões. O pregão eletrônico está marcado para o dia 3 de dezembro. O contrato deve custar R$ 4,752 milhões por ano.