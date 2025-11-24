O novo convênio entre a Prefeitura de Taubaté e a Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), relacionado às creches e ao ensino integral do fundamental, irá custar R$ 124,2 milhões a cada 12 meses. Esse será o maior valor desde o início da parceria.

O atual convênio foi firmado no fim de 2021, com estimativa de custo de R$ 335,6 milhões entre 2022 e 2025, o que representava média de R$ 83,9 milhões por ano. Em 2024, o valor anual estava em R$ 91,4 milhões. E, em 2025, com a justificativa de custear as verbas rescisórias do fim do atual convênio, o montante passou a R$ 122,4 milhões - que foi reduzido posteriormente para R$ 113,3 milhões, a pedido da Prefeitura, como medida para economizar recursos públicos.