Caminhões parados às margens da Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-55), em Ubatuba, causaram um congestionamento de 10 quilômetros na manhã desta segunda-feira (24). A concentração de veículos ocorreu devido à interrupção do sistema "Pare e Siga" na Ponte da Maranduba, no quilômetro 77,8, e durou das 8h às 11h, quando o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), após reunião com os condutores, liberou o tráfego, mantendo o sistema de alternância.
O "Pare e Siga" foi adotado em decorrência de manutenção estrutural na ponte, que proibiu a passagem de carretas com peso superior a 23 toneladas. Essa proibição exige que os veículos pesados utilizem rotas alternativas.
A crise estrutural na Ponte da Maranduba é um problema conhecido. Em outubro, a ACIU (Associação Comercial de Ubatuba) já havia alertado o Governo do Estado sobre o risco de "colapso" das rotas alternativas e a necessidade de manutenção emergencial.
O DER-SP havia iniciado as obras de reforço em outubro com previsão inicial de 30 dias de duração. No entanto, o órgão informou que as intervenções tiveram seu prazo estendido em aproximadamente 15 dias, devido à maré elevada, que dificultou o acesso das equipes.
Com a aproximação da alta temporada, o temor é que o problema na ponte se agrave com o aumento do fluxo de visitantes e cause desabastecimento.
O DER reforça que o limite de 23 toneladas para veículos pesados será mantido mesmo após o fim dos reparos emergenciais.
Caminhões mais pesados devem utilizar rotas alternativas, como a Rodovia dos Tamoios (SP-099) e a Rio-Santos (SP-055) sentido Rio de Janeiro, com exceção dos serviços essenciais.