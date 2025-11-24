Caminhões parados às margens da Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-55), em Ubatuba, causaram um congestionamento de 10 quilômetros na manhã desta segunda-feira (24). A concentração de veículos ocorreu devido à interrupção do sistema "Pare e Siga" na Ponte da Maranduba, no quilômetro 77,8, e durou das 8h às 11h, quando o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), após reunião com os condutores, liberou o tráfego, mantendo o sistema de alternância.

O "Pare e Siga" foi adotado em decorrência de manutenção estrutural na ponte, que proibiu a passagem de carretas com peso superior a 23 toneladas. Essa proibição exige que os veículos pesados utilizem rotas alternativas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp