PONTE MARANDUBA

Caminhões bloqueiam acesso à Ubatuba e causam congestionamento

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Caminhões às margens da Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego
Caminhões às margens da Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego

Caminhões parados às margens da Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-55), em Ubatuba, causaram um congestionamento de 10 quilômetros na manhã desta segunda-feira (24). A concentração de veículos ocorreu devido à interrupção do sistema "Pare e Siga" na Ponte da Maranduba, no quilômetro 77,8, e durou das 8h às 11h, quando o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), após reunião com os condutores, liberou o tráfego, mantendo o sistema de alternância.

O "Pare e Siga" foi adotado em decorrência de manutenção estrutural na ponte, que proibiu a passagem de carretas com peso superior a 23 toneladas. Essa proibição exige que os veículos pesados utilizem rotas alternativas.

A crise estrutural na Ponte da Maranduba é um problema conhecido. Em outubro, a ACIU (Associação Comercial de Ubatuba) já havia alertado o Governo do Estado sobre o risco de "colapso" das rotas alternativas e a necessidade de manutenção emergencial.

O DER-SP havia iniciado as obras de reforço em outubro com previsão inicial de 30 dias de duração. No entanto, o órgão informou que as intervenções tiveram seu prazo estendido em aproximadamente 15 dias, devido à maré elevada, que dificultou o acesso das equipes.

Com a aproximação da alta temporada, o temor é que o problema na ponte se agrave com o aumento do fluxo de visitantes e cause desabastecimento.

O DER reforça que o limite de 23 toneladas para veículos pesados será mantido mesmo após o fim dos reparos emergenciais.

Caminhões mais pesados devem utilizar rotas alternativas, como a Rodovia dos Tamoios (SP-099) e a Rio-Santos (SP-055) sentido Rio de Janeiro, com exceção dos serviços essenciais.

