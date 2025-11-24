Diversos bairros de Caraguatatuba enfrentam intermitência no abastecimento de água nesta segunda-feira (24). As fortes chuvas que atingiram a região afetaram o sistema de captação e tratamento de água da Estação de Tratamento de Água Massaguaçu operado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Durante os temporais, a água captada recebe grande quantidade de terra, folhas e outros resíduos carregados pela enxurrada. Essa condição exige ajustes demorados no processo de tratamento e, em alguns casos, a interrupção temporária da produção para garantir que a água distribuída mantenha os padrões de qualidade.

