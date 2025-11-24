24 de novembro de 2025
ATO INFRACIONAL

Populares detêm adolescente acusado de furto de motocicleta

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Um adolescente foi apreendido pela prática de ato infracional de furto tentado no bairro Vila São Geraldo, em Taubaté, na noite da última sexta-feira (21).

O incidente ocorreu por volta das 23h, quando policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). A denúncia informava sobre uma tentativa de furto a uma motocicleta na avenida Brasil.

Ao chegarem ao local, a equipe da Polícia Militar encontrou o adolescente detido por moradores que haviam presenciado o crime em flagrante.

O jovem foi conduzido ao Distrito Policial, onde a autoridade responsável tomou ciência dos fatos. Após os procedimentos legais e o registro do ato infracional, o adolescente permaneceu apreendido.

