O filho do comerciante Yunsheng Chen, 55 anos, morto a tiros na noite de sábado (22) em São José dos Campos, afirmou à Polícia Civil que o pai não tinha inimigos, não sofria ameaças e não possuía dívidas. O crime, registrado no bairro São Judas Tadeu, segue sem motivação esclarecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A oitiva de Kin Chen, filho da vítima, foi acompanhada por outra familiar, Lunlun Chen, devido às dificuldades dele com o idioma português. Kin relatou que foi avisado por um vizinho de que “algo havia acontecido” com seu pai.