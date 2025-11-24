O filho do comerciante Yunsheng Chen, 55 anos, morto a tiros na noite de sábado (22) em São José dos Campos, afirmou à Polícia Civil que o pai não tinha inimigos, não sofria ameaças e não possuía dívidas. O crime, registrado no bairro São Judas Tadeu, segue sem motivação esclarecida.
A oitiva de Kin Chen, filho da vítima, foi acompanhada por outra familiar, Lunlun Chen, devido às dificuldades dele com o idioma português. Kin relatou que foi avisado por um vizinho de que “algo havia acontecido” com seu pai.
Ao chegar ao estacionamento onde o comerciante mantinha o escritório da mercearia da família, encontrou-o caído e ferido.
Sem saber se tratava-se de um assalto ou acidente, o filho acionou imediatamente a Polícia Militar. Ele afirmou não ter percebido falta de dinheiro no local, que estava trancado, e reiterou que o pai não tinha desavenças.
Comerciante foi morto com dois tiros
Yunsheng Chen foi atingido por dois disparos, um na cabeça e outro no tórax. O homicídio ocorreu por volta das 21h30, no estacionamento usado pela própria vítima, em frente ao estabelecimento da família, na avenida São Jerônimo.
Quando a PM chegou, o comerciante já estava sendo atendido por uma equipe médica, que confirmou o óbito ainda na cena. A perícia encontrou R$ 790 e um celular no bolso da vítima.
Carro suspeito ficou parado mais de uma hora no local
Imagens de câmeras de segurança de comércios vizinhos mostram um GM Astra prata estacionado por mais de uma hora próximo ao local do crime. No momento dos disparos, dois homens aparecem correndo e entram no carro, que deixa a região em seguida.
A placa ainda não pôde ser identificada, e até o momento não há suspeitos confirmados.
Polícia busca imagens do CSI
A Polícia Civil solicitou imagens adicionais ao CSI (Centro de Segurança Integrada) da Prefeitura de São José. O objetivo é rastrear o veículo e tentar identificar os autores do homicídio.
O caso segue em investigação.