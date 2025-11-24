De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares chegaram ao local e encontraram Pedro caído no chão, já sem vida, com um disparo de arma de fogo na região da cabeça. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a médica da equipe confirmou o óbito no local.

Uma testemunha que acompanhava a vítima relatou que os dois estavam deixando um bar, junto a um amigo de Pedro, quando uma motocicleta preta com dois ocupantes se aproximou rapidamente. Os criminosos, usando capacete ou touca, dispararam diversas vezes contra o jovem e fugiram em seguida.

A testemunha disse ainda que os atiradores não tentaram levar objetos, indicando que o alvo era exclusivamente Pedro. Segundo ele, o último relacionamento da vítima havia terminado de forma tranquila e não havia menção a ameaças recentes.