24 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DENÚNCIA ANÔNIMA

Moto furtada em Pinda é recuperada e devolvida ao proprietário

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Motocicleta recuperada nas proximidades do Condomínio Bem Viver
Motocicleta recuperada nas proximidades do Condomínio Bem Viver

Policiais da Força Tática da 2ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) recuperaram uma motocicleta furtada em Pindamonhangaba no sábado (22).

Após receber uma denúncia, a equipe se dirigiu às proximidades do Condomínio Bem Viver, onde encontrou a moto sem a placa. O veículo foi posteriormente identificado como produto de furto na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi acionada e compareceu ao local, reconhecendo o veículo como seu.

A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde foi registrado o boletim de ocorrência, e a motocicleta foi restituída ao proprietário.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários