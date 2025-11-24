Policiais da Força Tática da 2ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) recuperaram uma motocicleta furtada em Pindamonhangaba no sábado (22).

Após receber uma denúncia, a equipe se dirigiu às proximidades do Condomínio Bem Viver, onde encontrou a moto sem a placa. O veículo foi posteriormente identificado como produto de furto na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp