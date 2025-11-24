24 de novembro de 2025
TURISMO

Tumulto entre turistas bêbados em Ubatuba mobiliza guarda-vidas

Por Leandro Vaz | Ubatuba
Reprodução
Tumulto no pier
Um grupo de oito visitantes provocou um tumulto no píer da Ilha Anchieta, em Ubatuba, na tarde de domingo (23), após desrespeitar orientações de um guarda-vidas. Testemunhas relataram que os envolvidos aparentavam estar embriagados e reagiram de forma agressiva quando foram instruídos a deixar a área.

Vídeos feitos por turistas mostram o momento em que a confusão começa, com empurrões sobre o tablado e pessoas tentando conter o grupo. Funcionários da manutenção do parque correram para auxiliar o guarda-vidas, e a situação foi controlada poucos minutos depois. Não há informações confirmadas sobre feridos ou detidos.

A reportagem procurou a Fundação Florestal, responsável pelo Parque Estadual da Ilha Anchieta, além da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e da Secretaria de Segurança Pública do Estado para saber se houve registro de ocorrência, acionamento de forças policiais ou abertura de procedimento administrativo. Não houve retorno.

A Ilha Anchieta é uma unidade de conservação com regras rígidas de visitação. Condutas que coloquem pessoas em risco ou possam danificar as estruturas do parque são proibidas.

