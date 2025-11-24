Um grupo de oito visitantes provocou um tumulto no píer da Ilha Anchieta, em Ubatuba, na tarde de domingo (23), após desrespeitar orientações de um guarda-vidas. Testemunhas relataram que os envolvidos aparentavam estar embriagados e reagiram de forma agressiva quando foram instruídos a deixar a área.

Vídeos feitos por turistas mostram o momento em que a confusão começa, com empurrões sobre o tablado e pessoas tentando conter o grupo. Funcionários da manutenção do parque correram para auxiliar o guarda-vidas, e a situação foi controlada poucos minutos depois. Não há informações confirmadas sobre feridos ou detidos.