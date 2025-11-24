Um grupo de oito visitantes provocou um tumulto no píer da Ilha Anchieta, em Ubatuba, na tarde de domingo (23), após desrespeitar orientações de um guarda-vidas. Testemunhas relataram que os envolvidos aparentavam estar embriagados e reagiram de forma agressiva quando foram instruídos a deixar a área.
Vídeos feitos por turistas mostram o momento em que a confusão começa, com empurrões sobre o tablado e pessoas tentando conter o grupo. Funcionários da manutenção do parque correram para auxiliar o guarda-vidas, e a situação foi controlada poucos minutos depois. Não há informações confirmadas sobre feridos ou detidos.
A reportagem procurou a Fundação Florestal, responsável pelo Parque Estadual da Ilha Anchieta, além da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e da Secretaria de Segurança Pública do Estado para saber se houve registro de ocorrência, acionamento de forças policiais ou abertura de procedimento administrativo. Não houve retorno.
A Ilha Anchieta é uma unidade de conservação com regras rígidas de visitação. Condutas que coloquem pessoas em risco ou possam danificar as estruturas do parque são proibidas.