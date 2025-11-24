Morreu aos 88 anos a missionária Maria Ferreira Batista, muito querida e respeitada na Igreja do Evangelho Quadrangular de Cruzeiro. Ela faleceu na madrugada desta segunda-feira (24), deixando quatro filhos.
Segundo informações, Maria passou mal em sua residência e, mesmo após ser encaminhada ao Hospital Santa Casa de Cruzeiro, não resistiu.
O corpo da missionária será velado nesta segunda-feira, na Funerária Santa Clara, com saída prevista às 16h para o Cemitério Jardim Santa Clara.
Ela era casada há 62 anos com o reverendo Eurípedes Batista, da 1ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Cruzeiro. Ao lado do marido, acompanhou e participou ativamente da obra, enquanto ele comandou por muitos anos a região como superintendente, deixando um importante legado espiritual na cidade.
A missionária deixa quatro filhos, todos pastores evangélicos e envolvidos na obra cristã, reforçando a forte atuação da família na comunidade evangélica da região.
Segundo amigos e familiares, a morte da missionária Maria Ferreira Batista representa uma grande perda para a cidade de Cruzeiro e para todos que acompanharam sua trajetória de fé, dedicação e serviço ao próximo.
O Senhor Jardineiro colheu a Flor mais linda do Jardim, agora não a mais dor nem sofrimento. Até um dia que encontraremos além do Jordão. Meus sentimentos. Que o Senhor Espírito Santo Consolador console todos os familiares, irmãos e amigos", disse Leni Machado.