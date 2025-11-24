Morreu aos 88 anos a missionária Maria Ferreira Batista, muito querida e respeitada na Igreja do Evangelho Quadrangular de Cruzeiro. Ela faleceu na madrugada desta segunda-feira (24), deixando quatro filhos.

Segundo informações, Maria passou mal em sua residência e, mesmo após ser encaminhada ao Hospital Santa Casa de Cruzeiro, não resistiu.