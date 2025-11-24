A final do Campeonato Amador de Jacareí (Jacarezão 2025), realizada na tarde de domingo (23), terminou em tumulto e violência depois que torcedores invadiram o campo e iniciaram uma briga generalizada. O título ficou com o Parque Meia Lua, que venceu o Parque Santo Antônio por 1 a 0, mas a comemoração acabou marcada por cenas de descontrole.

O confronto aconteceu no campo municipal. Após o apito final, quando os jogadores do Parque Meia Lua ainda celebravam o gol que garantiu a taça, torcidas dos dois clubes entraram no gramado e começaram a se agredir.

GCM intervém.