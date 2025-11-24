A final do Campeonato Amador de Jacareí (Jacarezão 2025), realizada na tarde de domingo (23), terminou em tumulto e violência depois que torcedores invadiram o campo e iniciaram uma briga generalizada. O título ficou com o Parque Meia Lua, que venceu o Parque Santo Antônio por 1 a 0, mas a comemoração acabou marcada por cenas de descontrole.
O confronto aconteceu no campo municipal. Após o apito final, quando os jogadores do Parque Meia Lua ainda celebravam o gol que garantiu a taça, torcidas dos dois clubes entraram no gramado e começaram a se agredir.
GCM intervém.
A Guarda Civil Municipal, que acompanhava a final, precisou agir rapidamente para tentar separar os envolvidos. Durante a ação, os agentes lançaram uma bomba de efeito moral para dispersar os grupos e retomar o controle da situação. O estouro do artefato foi registrado em vídeos que circulam nas redes sociais.
Nas imagens, é possível ver o início da confusão e, logo depois, um homem ferido sendo carregado por outras pessoas dentro de campo. Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde da vítima ou sua identidade.
O tumulto ocorreu poucas horas depois de o Parque Santo Antônio disputar outra decisão. Pela manhã, a equipe havia conquistado a Copa dos Campeões Regional, em Taubaté, ao derrotar o Vila São Geraldo por 2 a 0.