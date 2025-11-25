A família é parte imprescindível da literatura do escritor André Kondo, de Taubaté, vencedor na categoria Juvenil no Prêmio Jabuti deste ano. É na história e relação familiar que ele busca as referências para a sua obra, hoje com mais de 20 livros publicados.

Não à toa, o escritor venceu o Jabuti com o livro “O Silêncio de Kazuki”, que tem o pai como tema. O pai silencioso e austero que não queria que ele fosse escritor. O mesmo pai que passou por um doloroso tratamento de câncer contando com a ajuda do filho, que tem mais de 400 prêmios por seus textos e livros.