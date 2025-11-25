A família é parte imprescindível da literatura do escritor André Kondo, de Taubaté, vencedor na categoria Juvenil no Prêmio Jabuti deste ano. É na história e relação familiar que ele busca as referências para a sua obra, hoje com mais de 20 livros publicados.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Não à toa, o escritor venceu o Jabuti com o livro “O Silêncio de Kazuki”, que tem o pai como tema. O pai silencioso e austero que não queria que ele fosse escritor. O mesmo pai que passou por um doloroso tratamento de câncer contando com a ajuda do filho, que tem mais de 400 prêmios por seus textos e livros.
“A minha família é essencial em tudo. Eu sempre falo que o que eu escrevo não é fruto apenas do meu talento ou de qualquer outra coisa. Tudo que eu escrevo faz parte do que eu recebi de ensinamento da minha família, dos meus amigos, de todas as situações de vida”, afirmou André no “Que História!”, quadro de OVALE Cast, podcast de OVALE.
André chegou a morar na rua, viajou por 50 países, abandonou um mestrado na Austrália, brigou com o pai e morou de favor na casa da irmã para conseguir tornar-se escritor, um sonho de infância que o pai rejeitava.
“Esse livro só nasceu porque eu sempre tive vontade de contar a história do meu pai. Porque é uma história que é uma trajetória muito interessante. Ele nasceu na Manchúria, numa situação de guerra, quase morreu ao nascer”, contou André.
O livro surgiu de um edital que André venceu e, mesmo com o contrato assinado, ele não conseguiu fazer com que o pai contasse a própria história.
“Ele não contou, ele não me ajudou a escrever esse livro. O tempo foi passando e eu tinha um prazo para fazer, para entregar esse livro. Então, eu recorri às minhas próprias memórias, minha irmã, minha tia, e comecei a compor retratos do que seria o meu pai. É uma história nem sempre fácil, porque a gente teve uma relação muito conflituosa com ele, tanto eu quanto a minha irmã”, disse ele.
Durante um tratamento que ele teve que passar, um tratamento de câncer, a gente fez esse tratamento no Hospital Regional do Litoral Norte. Durante esse tratamento eu consegui me reaproximar dele, porque eu o estava acompanhando em todo o tratamento, então eu conversava com ele, ele soltava uma coisa ou outra e eu fui compondo esses recortes da vida dele. Foi mais ou menos assim que nasceu o ‘Silêncio de Kazuki’”, completou.
OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.