24 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Taubaté: Homem é preso com drogas e simulacros de arma de fogo

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões da PM em Taubaté
Apreensões da PM em Taubaté

Policiais militares da 1ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem durante operação voltada ao combate a homicídios e ao tráfico de drogas em Taubaté. A prisão aconteceu na quinta-feira (20).

A equipe realizava patrulhamento quando, munida de informações, o identificou e efetuou a prisão por tráfico de drogas, além da apreensão de simulacros de arma de fogo, dinheiro, um aparelho celular e grande quantidade de drogas prontas para venda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi encaminhado ao plantão policial, onde o delegado de plantão registrou a ocorrência. Após os procedimentos legais, ele permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários