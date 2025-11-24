Policiais militares da 1ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem durante operação voltada ao combate a homicídios e ao tráfico de drogas em Taubaté. A prisão aconteceu na quinta-feira (20).

A equipe realizava patrulhamento quando, munida de informações, o identificou e efetuou a prisão por tráfico de drogas, além da apreensão de simulacros de arma de fogo, dinheiro, um aparelho celular e grande quantidade de drogas prontas para venda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp