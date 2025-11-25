O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), disse que a construção de um Hospital Municipal na cidade é prioridade na saúde, para aumentar a capacidade hospitalar da cidade, atualmente “muito reduzida”, segundo o mandatário.

“A média de leitos SUS [Sistema Único de Saúde] do estado é 1,8 leitos SUS por 1.000 habitantes. Em Jacareí, a gente tem 0,9”, afirmou Celso em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.