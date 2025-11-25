O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), disse que a construção de um Hospital Municipal na cidade é prioridade na saúde, para aumentar a capacidade hospitalar da cidade, atualmente “muito reduzida”, segundo o mandatário.
“A média de leitos SUS [Sistema Único de Saúde] do estado é 1,8 leitos SUS por 1.000 habitantes. Em Jacareí, a gente tem 0,9”, afirmou Celso em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.
Segundo ele, o projeto do Hospital Municipal será construído na avenida Malek Assad, que será duplicada.
“Terminou-se agora a fase de licitação, está nos últimos recursos, mas estamos já indo para os contratos, para garantir a duplicação da Malek do trecho da Mário Covas até a Faria Lima, e ali vai ficar o novo Hospital Municipal, um investimento em torno de R$ 100 milhões, um investimento que a gente está fazendo ainda a operação financeira para isso, mais de 120 leitos, o pronto-socorro”, afirmou.
Celso disse que a Prefeitura está fechando o projeto do novo hospital. “Começamos com o estudo de viabilidade de uma possível PPP, porque hoje o município não tem esses recursos. A gente precisa assegurar esse recurso para construção do hospital”.
“E agora para os próximos anos, esse ano a gente está pagando contas, mas no próximo ano a ideia é que a gente já tenha recursos para investir, e aí a gente está falando de 2 a 3 anos de investimento no Hospital Municipal. É um investimento complexo, é uma obra complexa, um prédio vertical, são três andares”, completou.
O hospital terá atendimento principalmente de baixa e média e alta complexidade, com cirurgias eletivas e pronto-socorro. “A ideia é que não se fecha a Santa Casa de Jacareí, que continue trabalhando junto, porque hoje a gente tem sim uma carência muito grande de leito SUS no município."
