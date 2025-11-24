24 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente de Pinda é apreendido traficando em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Drogas apreendidas com adolescente em Campos do Jordão
Drogas apreendidas com adolescente em Campos do Jordão

Em ação de combate ao tráfico de drogas em Campos do Jordão, policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores apreenderam um adolescente no bairro Pica-Pau. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (19) durante patrulhamento para identificar e deter criminosos que atuam na região.

A equipe de Força Tática localizou e abordou o menor enquanto ele realizava a comercialização de entorpecentes. O jovem, que é morador de Pindamonhangaba, confessou que estava na cidade com a finalidade de traficar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com ele foram apreendidos:

  • 124 pinos de cocaína;
  • 71 pedras de crack;
  • 57 porções de maconha;
  • 42 papelotes de cocaína;
  • 18 porções de "flor" de maconha;
  • 15 porções de "dry";
  • R$ 1.338,50 em dinheiro, proveniente da venda das drogas.

O adolescente foi conduzido ao distrito policial de Campos do Jordão e permaneceu à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários