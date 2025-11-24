Em ação de combate ao tráfico de drogas em Campos do Jordão, policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores apreenderam um adolescente no bairro Pica-Pau. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (19) durante patrulhamento para identificar e deter criminosos que atuam na região.
A equipe de Força Tática localizou e abordou o menor enquanto ele realizava a comercialização de entorpecentes. O jovem, que é morador de Pindamonhangaba, confessou que estava na cidade com a finalidade de traficar.
Com ele foram apreendidos:
- 124 pinos de cocaína;
- 71 pedras de crack;
- 57 porções de maconha;
- 42 papelotes de cocaína;
- 18 porções de "flor" de maconha;
- 15 porções de "dry";
- R$ 1.338,50 em dinheiro, proveniente da venda das drogas.
O adolescente foi conduzido ao distrito policial de Campos do Jordão e permaneceu à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.