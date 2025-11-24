24 de novembro de 2025
DEU RUIM

Motorista tenta cortar congestionamento em Ubatuba e se dá mal

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carro ficou preso em canteiro
Carro ficou preso em canteiro

O retorno do feriado da Consciência Negra teve mais um episódio de imprudência no trânsito de Ubatuba. Na tarde de domingo (23), um motorista ficou com o carro preso após tentar cruzar o canteiro próximo ao Trevo do Pescador, na tentativa de fugir do congestionamento que se estendia pelos principais acessos da cidade.

De acordo com pessoas que passavam pelo local, o condutor seguia da região da Praça BIP em direção à Rodovia Rio–Santos quando tentou cortar caminho pela área gramada. A manobra, no entanto, não deu certo: o veículo atolou e não conseguiu mais se mover.

Ao longo do dia, o tráfego intenso provocou uma série de registros de irregularidades cometidas por motoristas impacientes, como uso indevido do acostamento, retornos em locais proibidos e conversões arriscadas. As práticas ampliam o risco de acidentes, especialmente em trechos com grande circulação de pedestres e ciclistas.

A orientação para quem trafega nesses períodos é evitar manobras irregulares, respeitar a sinalização e planejar o deslocamento antecipadamente, buscando horários de menor movimento.

