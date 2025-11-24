O retorno do feriado da Consciência Negra teve mais um episódio de imprudência no trânsito de Ubatuba. Na tarde de domingo (23), um motorista ficou com o carro preso após tentar cruzar o canteiro próximo ao Trevo do Pescador, na tentativa de fugir do congestionamento que se estendia pelos principais acessos da cidade.

De acordo com pessoas que passavam pelo local, o condutor seguia da região da Praça BIP em direção à Rodovia Rio–Santos quando tentou cortar caminho pela área gramada. A manobra, no entanto, não deu certo: o veículo atolou e não conseguiu mais se mover.