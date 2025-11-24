Em Pindamonhangaba, policiais militares da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores prenderam um homem por furto a residências na quarta-feira (19).

A ação aconteceu durante patrulhamento ostensivo preventivo, quando a equipe foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas). Com base em informações, os militares abordaram um veículo usado nos furtos a residências em Potim e Aparecida.

