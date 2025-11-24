24 de novembro de 2025
FURTO QUALIFICADO

Acusado de furtar residências no Vale é preso em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Objetos furtados de residências em Potim e Aparecida
Objetos furtados de residências em Potim e Aparecida

Em Pindamonhangaba, policiais militares da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores prenderam um homem por furto a residências na quarta-feira (19).

A ação aconteceu durante patrulhamento ostensivo preventivo, quando a equipe foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas). Com base em informações, os militares abordaram um veículo usado nos furtos a residências em Potim e Aparecida.

Em vistoria ao veículo, os policiais localizaram os objetos subtraídos das residências. O homem foi conduzido ao plantão policial e autuado por furto qualificado e associação criminosa. Após o registro dos fatos, o criminoso permaneceu preso à disposição da Justiça.

