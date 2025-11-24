24 de novembro de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta terça (25)? Confira

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
A terça-feira será de tempo instável em diversas cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Segundo dados do Climatempo, a combinação entre calor e umidade favorece áreas de instabilidade que devem provocar chuva rápida, trovoadas isoladas e aumento de nebulosidade ao longo do dia. Apesar disso, alguns períodos de sol ainda devem aparecer entre uma pancada e outra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As temperaturas permanecem amenas para esta época do ano, com máximas variando entre 19°C e 25°C nas cidades serranas e litorâneas, e chegando aos 24°C e 25°C nas demais regiões. O destaque é a alta probabilidade de chuva, que ultrapassa os 90% em grande parte da RMVale.

Veja a previsão detalhada para cada cidade:

São José dos Campos

  • Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas

  • Mínima: 17°C

Máxima: 24°C

  • Chuva: 95%

  • Resumo: Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme.

    • Taubaté

    • Condição: Chuva e trovoadas

    • Mínima: 18°C

    • Máxima: 25°C

  • Chuva: 89%

  • Resumo: Chuva forte pela manhã. À tarde, o sol aparece entre nuvens e o tempo fica mais estável. Noite com poucas nuvens.

    • Guaratinguetá

    • Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas

  • Mínima: 18°C

  • Máxima: 25°C

  • Chuva: 89%

  • Resumo: Pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo abre.

    • Caraguatatuba

    • Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas

    • Mínima: 19°C

  • Máxima: 23°C

  • Chuva: 92%

  • Resumo: Sol com algumas nuvens e chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite.

    • Campos do Jordão

    • Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas

    • Mínima: 13°C

    • Máxima: 19°C

  • Chuva: 91%

  • Resumo: Sol entre algumas nuvens e pancadas rápidas ao longo do dia e da noite.

