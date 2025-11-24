A terça-feira será de tempo instável em diversas cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Segundo dados do Climatempo, a combinação entre calor e umidade favorece áreas de instabilidade que devem provocar chuva rápida, trovoadas isoladas e aumento de nebulosidade ao longo do dia. Apesar disso, alguns períodos de sol ainda devem aparecer entre uma pancada e outra.

As temperaturas permanecem amenas para esta época do ano, com máximas variando entre 19°C e 25°C nas cidades serranas e litorâneas, e chegando aos 24°C e 25°C nas demais regiões. O destaque é a alta probabilidade de chuva, que ultrapassa os 90% em grande parte da RMVale.