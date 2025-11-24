A terça-feira será de tempo instável em diversas cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Segundo dados do Climatempo, a combinação entre calor e umidade favorece áreas de instabilidade que devem provocar chuva rápida, trovoadas isoladas e aumento de nebulosidade ao longo do dia. Apesar disso, alguns períodos de sol ainda devem aparecer entre uma pancada e outra.
As temperaturas permanecem amenas para esta época do ano, com máximas variando entre 19°C e 25°C nas cidades serranas e litorâneas, e chegando aos 24°C e 25°C nas demais regiões. O destaque é a alta probabilidade de chuva, que ultrapassa os 90% em grande parte da RMVale.
Veja a previsão detalhada para cada cidade:
São José dos Campos
-
Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas
-
Mínima: 17°C
-
Máxima: 24°C
Chuva: 95%
Resumo: Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme.
Taubaté
-
Condição: Chuva e trovoadas
-
Mínima: 18°C
-
Máxima: 25°C
Chuva: 89%
Resumo: Chuva forte pela manhã. À tarde, o sol aparece entre nuvens e o tempo fica mais estável. Noite com poucas nuvens.
Guaratinguetá
-
Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas
Mínima: 18°C
Máxima: 25°C
Chuva: 89%
Resumo: Pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo abre.
Caraguatatuba
-
Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas
-
Mínima: 19°C
Máxima: 23°C
Chuva: 92%
Resumo: Sol com algumas nuvens e chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite.
Campos do Jordão
-
Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas
-
Mínima: 13°C
-
Máxima: 19°C
Chuva: 91%
Resumo: Sol entre algumas nuvens e pancadas rápidas ao longo do dia e da noite.