O Procon-SP, em parceria com o Procon Municipal de Jacareí, contará com uma ação de atendimento presencial especial na cidade para auxiliar os consumidores durante a semana das promoções de Black Friday. A iniciativa visa tirar dúvidas, registrar reclamações e orientar os consumidores sobre os direitos e cuidados necessários durante o período de maior movimento do varejo.

A presença do Procon em Jacareí faz parte de uma mobilização do órgão em mais de 80 cidades conveniadas no interior e litoral de São Paulo. O principal objetivo é reduzir o índice de problemas e evitar fraudes e ofertas enganosas, alertando os consumidores sobre o que observar antes de finalizar uma compra, seja ela online ou em lojas físicas.

