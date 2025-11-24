24 de novembro de 2025
DEFESA DO CONSUMIDOR

Procon de Jacareí tem ação presencial na Black Friday

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Black Friday
Black Friday

O Procon-SP, em parceria com o Procon Municipal de Jacareí, contará com uma ação de atendimento presencial especial na cidade para auxiliar os consumidores durante a semana das promoções de Black Friday. A iniciativa visa tirar dúvidas, registrar reclamações e orientar os consumidores sobre os direitos e cuidados necessários durante o período de maior movimento do varejo.

A presença do Procon em Jacareí faz parte de uma mobilização do órgão em mais de 80 cidades conveniadas no interior e litoral de São Paulo. O principal objetivo é reduzir o índice de problemas e evitar fraudes e ofertas enganosas, alertando os consumidores sobre o que observar antes de finalizar uma compra, seja ela online ou em lojas físicas.

O órgão também está realizando uma fiscalização intensiva, monitorando sites e preços e aplicando penalidades às empresas que desrespeitarem o Código de Defesa do Consumidor durante o evento promocional.

Os especialistas em defesa do consumidor estarão disponíveis na sexta-feira, dia 28 de novembro, no Pátio dos Trilhos, na rua Barão de Jacareí, nº 122, na região do centro.

O atendimento acontece das 9h às 16h.

