Policiais militares da RPM (Rádio Patrulha com Motocicletas) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 25 anos, reincidente por tráfico de drogas em Caçapava. A ação ocorreu no domingo (23), durante patrulhamento intensivo pelo bairro Pinus do Iriguassu II e resultou na apreensão de mais de 5 kg de drogas.

Durante a operação, a equipe abordou um homem em atitude suspeita que saía de uma residência. Na revista pessoal, os policiais encontraram dinheiro. Ao verificar o interior da casa, foram localizados uma grande quantidade de entorpecentes, mais dinheiro em espécie e diversos materiais ligados ao tráfico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp