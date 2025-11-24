Policiais militares da RPM (Rádio Patrulha com Motocicletas) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 25 anos, reincidente por tráfico de drogas em Caçapava. A ação ocorreu no domingo (23), durante patrulhamento intensivo pelo bairro Pinus do Iriguassu II e resultou na apreensão de mais de 5 kg de drogas.
Durante a operação, a equipe abordou um homem em atitude suspeita que saía de uma residência. Na revista pessoal, os policiais encontraram dinheiro. Ao verificar o interior da casa, foram localizados uma grande quantidade de entorpecentes, mais dinheiro em espécie e diversos materiais ligados ao tráfico.
Foram apreendidos:
- 2.445g de crack;
- 840g de cocaína;
- 2.285g de maconha;
- R$ 7.789,65 em espécie;
- um aparelho celular;
- dois documentos de identidade de terceiros (qualificados como investigados);
- rádios comunicadores;
- papéis com anotações e contabilidade do tráfico;
- materiais para embalo de drogas.
O jovem, que já era reincidente e havia sido preso outras duas vezes por tráfico de drogas, a última em 06 de novembro de 2025, estava com medida cautelar ativa.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.