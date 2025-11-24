24 de novembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Jovem em medida cautelar é preso pela 3ª vez em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Caçapava
Apreensões em Caçapava

Policiais militares da RPM (Rádio Patrulha com Motocicletas) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 25 anos, reincidente por tráfico de drogas em Caçapava. A ação ocorreu no domingo (23), durante patrulhamento intensivo pelo bairro Pinus do Iriguassu II e resultou na apreensão de mais de 5 kg de drogas.

Durante a operação, a equipe abordou um homem em atitude suspeita que saía de uma residência. Na revista pessoal, os policiais encontraram dinheiro. Ao verificar o interior da casa, foram localizados uma grande quantidade de entorpecentes, mais dinheiro em espécie e diversos materiais ligados ao tráfico.

Foram apreendidos:

  • 2.445g de crack;
  • 840g de cocaína;
  • 2.285g de maconha;
  • R$ 7.789,65 em espécie;
  • um aparelho celular;
  • dois documentos de identidade de terceiros (qualificados como investigados);
  • rádios comunicadores;
  • papéis com anotações e contabilidade do tráfico;
  • materiais para embalo de drogas.

O jovem, que já era reincidente e havia sido preso outras duas vezes por tráfico de drogas, a última em 06 de novembro de 2025, estava com medida cautelar ativa.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos  onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

