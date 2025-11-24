O MEC (Ministério da Educação) libera nesta segunda-feira (24) a nona parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia. O benefício de R$ 200 é um incentivo relacionado à frequência escolar, pago apenas aos alunos que atingiram uma taxa de presença igual ou superior a 80% nas aulas.

O cronograma de depósito na conta digital segue o mês de nascimento do estudante e será distribuído até o dia 2 de dezembro:

para os nascidos em janeiro e fevereiro, o pagamento será no dia 24/11;

para os nascidos em março e abril, será em 25/11;

em 26/11, recebem os nascidos em maio e junho;

a liberação para nascidos em julho e agosto ocorre em 27/11;

os nascidos em setembro e outubro recebem em 28/11;

o pagamento para nascidos em novembro e dezembro será efetuado em 02/12.

