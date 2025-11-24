24 de novembro de 2025
EDUCAÇÃO

Pé-de-Meia: Estudantes recebem a 9ª parcela de R$ 200

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/MEC
Programa Pé-de-Meia pode acumular R$ 9,2 mil ao fim do ciclo escolar
Programa Pé-de-Meia pode acumular R$ 9,2 mil ao fim do ciclo escolar

O MEC (Ministério da Educação) libera nesta segunda-feira (24) a nona parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia. O benefício de R$ 200 é um incentivo relacionado à frequência escolar, pago apenas aos alunos que atingiram uma taxa de presença igual ou superior a 80% nas aulas.

O cronograma de depósito na conta digital segue o mês de nascimento do estudante e será distribuído até o dia 2 de dezembro:

  • para os nascidos em janeiro e fevereiro, o pagamento será no dia 24/11;
  • para os nascidos em março e abril, será em 25/11;
  • em 26/11, recebem os nascidos em maio e junho;
  • a liberação para nascidos em julho e agosto ocorre em 27/11;
  • os nascidos em setembro e outubro recebem em 28/11;
  • o pagamento para nascidos em novembro e dezembro será efetuado em 02/12.

O Pé-de-Meia é um incentivo financeiro para garantir a permanência e a conclusão do Ensino Médio na rede pública, podendo acumular até R$ 9.200 até o fim do ciclo escolar. Alunos que concluem o Ensino Médio em 2025 e fazem o Enem têm direito a um extra de R$ 200.

O acesso ao valor via aplicativo Caixa Tem exige autorização do responsável legal para menores de 18 anos, enquanto as contas de alunos maiores de idade já estão desbloqueadas para uso.

