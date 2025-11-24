Um homem foi preso e drogas foram apreendidas na zona sul de São José dos Campos no domingo (23).
Policiais da Gtam em patrulhamento preventivo adentraram uma via conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. No local, avistaram indivíduos portando sacolas em atitude característica de comercialização de entorpecentes.
Ao perceber a presença dos policiais, eles passaram a fugir pelos telhados das casas, pularam na via pública e entraram numa área de mata onde um deles foi alcançado. Com ele, foi localizado . Com um homem uma sacola contendo substância análoga à maconha e à cocaína.
Diante da infração constatada, o indivíduo foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para apresentação à autoridade policial, que ratificou a prisão com base no artigo 33 da Lei de Drogas, permanecendo o autor à disposição da Justiça.