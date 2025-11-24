Um homem foi preso e drogas foram apreendidas na zona sul de São José dos Campos no domingo (23).

Policiais da Gtam em patrulhamento preventivo adentraram uma via conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. No local, avistaram indivíduos portando sacolas em atitude característica de comercialização de entorpecentes.

