Uma carreta carregada com suco capotou após se envolver em um acidente com um carro na manhã desta segunda-feira (24), na Via Dutra, em Jacareí. Os dois veículos saíram da pista e caíram no canteiro lateral da rodovia, na altura do km 163, sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta das 6h. Com o impacto, a carreta tombou e o automóvel também foi arremessado para a lateral da via.