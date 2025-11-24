24 de novembro de 2025
ACIDENTE

Carreta capota e veículos caem em canteiro após acidente na Dutra

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente na Dutra deixou caminhão e carro fora da pista
Uma carreta carregada com suco capotou após se envolver em um acidente com um carro na manhã desta segunda-feira (24), na Via Dutra, em Jacareí. Os dois veículos saíram da pista e caíram no canteiro lateral da rodovia, na altura do km 163, sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta das 6h. Com o impacto, a carreta tombou e o automóvel também foi arremessado para a lateral da via.

O motorista da carreta foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Jacareí. Já o condutor do carro recebeu atendimento no local e foi liberado. A PRF informou que ainda não há atualização sobre o estado de saúde do caminhoneiro.

Apesar do acidente, o tráfego não chegou a ser prejudicado e seguiu normalmente durante o atendimento da ocorrência.

