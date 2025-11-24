O GBmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) divulgou o balanço das ocorrências de afogamento atendidas entre os dias 20 e 23 de novembro de 2025 em todo o litoral paulista. No período, as equipes realizaram 154 salvamentos e contabilizaram duas mortes por afogamento.
Ao todo, foram 44.393 ações de prevenção, reforçando o alerta para o aumento do movimento nas praias e para o risco elevado causado pelo calor e pelas chuvas recentes.
Litoral Norte.
São Sebastião: 9 ocorrências, 13 salvamentos e 1 óbito.
Caraguatatuba: 5 casos e 6 vítimas salvas.
Ubatuba: 18 ocorrências e 29 salvamentos, um dos maiores totais do estado.
O GBmar reforça que a maior parte dos atendimentos ocorreu em áreas sem postos de guarda-vidas e orientou banhistas a respeitarem as bandeiras de sinalização, evitar entrar no mar após ingestão de álcool e redobrar atenção em dias de ressaca.