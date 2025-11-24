A polícia investiga a execução do comerciante chinês Yunsheng Chen, de 55 anos, morto com dois tiros no estacionamento da própria mercearia na noite de sábado (22), no bairro São Judas Tadeu, em São José dos Campos.

O caso apresenta indícios de emboscada. Imagens mostram dois suspeitos não identificados deixando o local do crime em um Astra prata. Não houve roubo e o crime, segundo a Polícia Civil, foi uma execução.

Tiros.

Yunsheng Chen foi encontrado sem vida por equipes de socorro e da Polícia Militar. Inicialmente, constatou-se um ferimento de tiro na cabeça; após a chegada da perícia, um segundo disparo também foi identificado no tórax.