A polícia investiga a execução do comerciante chinês Yunsheng Chen, de 55 anos, morto com dois tiros no estacionamento da própria mercearia na noite de sábado (22), no bairro São Judas Tadeu, em São José dos Campos.
O caso apresenta indícios de emboscada. Imagens mostram dois suspeitos não identificados deixando o local do crime em um Astra prata. Não houve roubo e o crime, segundo a Polícia Civil, foi uma execução.
Tiros.
Yunsheng Chen foi encontrado sem vida por equipes de socorro e da Polícia Militar. Inicialmente, constatou-se um ferimento de tiro na cabeça; após a chegada da perícia, um segundo disparo também foi identificado no tórax.
A polícia classificou o caso como homicídio qualificado por emboscada, já que a vítima não teve qualquer chance de defesa.
Carro suspeito.
Câmeras de segurança do entorno mostram um Astra prata estacionado por mais de uma hora em frente ao estabelecimento da vítima. Por volta das 21h30, dois homens aparecem correndo, entram no veículo e fogem logo após os disparos.
A placa não foi identificada.
Latrocínio descartado.
Apesar de rumores iniciais, a linha investigativa de latrocínio foi descartada. Segundo a perícia e os depoimentos: R$ 790 estavam no bolso da vítima; o escritório da mercearia, onde ele guardava valores, estava trancado; não houve arrombamento; nenhum bem foi subtraído.
O objetivo dos criminosos era exclusivamente executar o comerciante.
Filho.
O filho da vítima, Kin Chen, foi ouvido com apoio de um familiar que auxiliou na tradução. Ele relatou que o pai não tinha dívidas; não sofria ameaças; era bem relacionado no bairro; não sabia de conflitos ou desentendimentos.
Ele foi avisado por um vizinho e encontrou o pai caído ao chegar ao estacionamento da mercearia.
Perícia.
A Polícia Civil requisitou um exame necroscópico, análise do local pelo Instituto de Criminalística, coleta e análise de câmeras adicionais, perícia no celular da vítima e no dinheiro apreendido.
O caso agora está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios, que tenta identificar os ocupantes do Astra prata.