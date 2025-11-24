A combinação entre áreas de baixa pressão e ventos úmidos que sopram do oceano mantém alerta de chuva forte no Vale do Paraíba e rajadas de vento que podem ultrapassar os 80 km/h no Litoral Norte de São Paulo, aumentando o risco de alagamentos, queda de árvores e outros transtornos já observados na região costeira.

Um ciclone extratropical de forma na costa litorânea trazendo muto vento, principalmente, para região de Ilhabela e São Sebastião. No decorrer desta segunda (24/11), ocorrem períodos de melhoria e o sol aparece entre nuvens, o que favorece a gradativa elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 23°C.