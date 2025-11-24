A combinação entre áreas de baixa pressão e ventos úmidos que sopram do oceano mantém alerta de chuva forte no Vale do Paraíba e rajadas de vento que podem ultrapassar os 80 km/h no Litoral Norte de São Paulo, aumentando o risco de alagamentos, queda de árvores e outros transtornos já observados na região costeira.
Um ciclone extratropical de forma na costa litorânea trazendo muto vento, principalmente, para região de Ilhabela e São Sebastião. No decorrer desta segunda (24/11), ocorrem períodos de melhoria e o sol aparece entre nuvens, o que favorece a gradativa elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 23°C.
As instabilidades voltam a ganhar força com a propagação de uma área de baixa pressão, o que deve provocar chuvas na forma de pancadas, principalmente entre a tarde e o início da noite.
Há condições para pontos de chuva moderada a forte, com raios e rajadas localizadas de vento que podem superar os 30 km/h no Vale do Paraíba. Já no Litoral Norte, as rajadas podem ultrapassar os 80 km/h, principalmente nesta terça-feira (25), elevando o potencial para a formação de alagamentos, queda de árvores e danos em estruturas mais vulneráveis.
Próximos dias.
A área de baixa pressão tende a se afastar do litoral paulista, mas os ventos úmidos vindos do oceano ainda devem causar chuvas fracas e queda de temperatura ao longo dos próximos dias. O cenário segue sendo acompanhado pela Defesa Civil e por serviços de meteorologia.
No Vale do Paraíba, a terça-feira (25) deve começar com muita nebulosidade e chuvas leves, que tendem a diminuir no decorrer do dia. A persistência de ventos úmidos e frios que sopram do oceano, com rajadas moderadas, mantém a sensação de tempo mais fechado.
As temperaturas na região devem variar entre mínimas de 15°C e máximas que não devem superar os 21°C.
Na quarta-feira (26), o sol volta a aparecer entre nuvens, favorecendo a elevação gradual das temperaturas ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 15°C e máximas que podem chegar aos 24°C, ainda com chance de chuvas fracas e isoladas em alguns períodos.
Litoral Norte.
A chuva intensa que atingiu o Litoral Norte de São Paulo entre a noite deste domingo (23) e a madrugada desta segunda-feira (24) provocou alagamentos, queda de árvores e ao menos uma família desalojada. A região já vinha sob alerta por causa da combinação de solo encharcado e previsão de novos episódios de instabilidade.
Segundo a Defesa Civil Estadual, os municípios mais atingidos pela chuva são Caraguatatuba e Ubatuba, que receberam alerta severo para risco de alagamentos e deslizamentos.
Em Ubatuba, o volume de chuva chegou a 180 milímetros em 24 horas, maior índice do estado de São Paulo, valor que se aproxima da média histórica de precipitação para todo o mês, de acordo com a Defesa Civil.
Com isso, houve registro de diversos pontos de alagamento na cidade, afetando bairros residenciais e áreas de circulação.
Por causa dos alagamentos, pelo menos duas escolas da rede municipal em Ubatuba suspenderam as aulas na manhã desta segunda-feira, uma localizada no bairro Marafunda e outra no Itaguá. No período da tarde, as direções escolares devem reavaliar se mantêm a suspensão ou retomam as atividades presenciais.
Em Caraguatatuba, a chuva chegou a 122 milímetros em 24 horas, segundo maior volume do estado, provocando alagamentos, quedas de árvores e rompimento de cabos de alta tensão. Um rio que corta bairro da cidade chegou a transbordar e invadiu as ruas, aumentando o risco para moradores em áreas sujeitas a enxurradas.
O novo período de instabilidade reforça uma sequência de episódios de tempo severo que atingem o Vale do Paraíba e o Litoral Norte nas últimas semanas. A Defesa Civil já havia emitido recentemente um aviso específico de tempo severo para toda a região, com risco de ventos muito fortes e tempestades intensas.