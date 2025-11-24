24 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PROJETO PILOTO

Taubaté adota 'amarelo intermitente' em semáforos

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O bairro Independência, em Taubaté, passou a contar com o sistema "amarelo intermitente" em semáforos específicos na região durante a madrugada. A medida visa aumentar a fluidez e prevenir ocorrências de segurança pública durante a madrugada.

O sistema funcionará entre meia-noite e 5h em caráter piloto. Durante este período, os condutores não precisarão mais aguardar a mudança total das luzes vermelho e verde e poderão avançar o cruzamento com o farol piscando na cor amarela.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Orientações 

Motoristas devem reduzir a velocidade e prosseguir somente após avaliar a segurança do cruzamento, visto que não há preferência de passagem pré-definida.

A orientação é que seja dada preferência ao veículo que já estiver trafegando pela via principal.

Inicialmente, o sistema será ativado nos seguintes cruzamentos:

avenida Independência com:

  • avenida Assis Chateaubriand

  • rua Umberto Passarelli

  • avenida Itália

  • avenida John Fitzgerald Kennedy

  • avenida Inglaterra e sua extensão

    • rua Emílio Winther com:

    • rua Claro Gomes

    • rua Walter Thaumaturgo (Avenida do Povo)

    A Secretaria de Mobilidade Urbana já possui estudos para estender este sistema a outros pontos da cidade, como a região central, caso o resultado do projeto piloto seja considerado positivo.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários