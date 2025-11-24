O bairro Independência, em Taubaté, passou a contar com o sistema "amarelo intermitente" em semáforos específicos na região durante a madrugada. A medida visa aumentar a fluidez e prevenir ocorrências de segurança pública durante a madrugada.

O sistema funcionará entre meia-noite e 5h em caráter piloto. Durante este período, os condutores não precisarão mais aguardar a mudança total das luzes vermelho e verde e poderão avançar o cruzamento com o farol piscando na cor amarela.

