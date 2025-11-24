O bairro Independência, em Taubaté, passou a contar com o sistema "amarelo intermitente" em semáforos específicos na região durante a madrugada. A medida visa aumentar a fluidez e prevenir ocorrências de segurança pública durante a madrugada.
O sistema funcionará entre meia-noite e 5h em caráter piloto. Durante este período, os condutores não precisarão mais aguardar a mudança total das luzes vermelho e verde e poderão avançar o cruzamento com o farol piscando na cor amarela.
Orientações
Motoristas devem reduzir a velocidade e prosseguir somente após avaliar a segurança do cruzamento, visto que não há preferência de passagem pré-definida.
A orientação é que seja dada preferência ao veículo que já estiver trafegando pela via principal.
Inicialmente, o sistema será ativado nos seguintes cruzamentos:
avenida Independência com:
- avenida Assis Chateaubriand
-
rua Umberto Passarelli
-
avenida Itália
avenida John Fitzgerald Kennedy
avenida Inglaterra e sua extensão
rua Emílio Winther com:
- rua Claro Gomes
-
rua Walter Thaumaturgo (Avenida do Povo)
A Secretaria de Mobilidade Urbana já possui estudos para estender este sistema a outros pontos da cidade, como a região central, caso o resultado do projeto piloto seja considerado positivo.