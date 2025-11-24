Um motociclista de 28 anos morreu na manhã de domingo (23) após se envolver em uma colisão frontal na Rodovia dos Tamoios, na altura do km 23,8, no trecho urbano de São Sebastião, próximo ao bairro Topolândia. A vítima foi identificada como Julimar Duarte Oliveira, morador da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial de São Sebastião, o acidente aconteceu às 3h24. Imagens do sistema de monitoramento da rodovia indicaram que a motocicleta conduzida por Julimar invadiu a contramão, atingindo de frente uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton que seguia no sentido oposto.

Vítima foi socorrida.