Um motociclista de 28 anos morreu na manhã de domingo (23) após se envolver em uma colisão frontal na Rodovia dos Tamoios, na altura do km 23,8, no trecho urbano de São Sebastião, próximo ao bairro Topolândia. A vítima foi identificada como Julimar Duarte Oliveira, morador da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial de São Sebastião, o acidente aconteceu às 3h24. Imagens do sistema de monitoramento da rodovia indicaram que a motocicleta conduzida por Julimar invadiu a contramão, atingindo de frente uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton que seguia no sentido oposto.
Vítima foi socorrida.
Julimar foi socorrido em estado grave pela equipe de resgate e levado à UPA de São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada às 10h22 pelo Hospital de Clínicas da cidade, conforme relatório anexado ao boletim de ocorrência.
O motorista da caminhonete permaneceu no local e prestou atendimento às autoridades. Ele não sofreu ferimentos graves.
Câmeras.
A Polícia Militar foi acionada via Centro de Controle Operacional e constatou a colisão frontal. O acidente foi gravado pelas câmeras da rodovia, mas as imagens não puderam ser disponibilizadas imediatamente, segundo o boletim, será necessário ofício formal à concessionária Tamoios para anexação ao inquérito.
A motocicleta da vítima foi apreendida pelo DER, conforme auto de recolha presente nos anexos do boletim.
Investigação.
O caso foi registrado inicialmente como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, mas a natureza foi alterada para homicídio culposo após o óbito da vítima ser confirmado.
A Polícia Civil deve ouvir testemunhas e aguarda documentos complementares para concluir a investigação.