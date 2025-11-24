A Polícia Civil investiga o assassinato de Pedro Augusto Leme de Oliveira, de 23 anos, morto a tiros na avenida Expedito Macedo, no bairro Ponte Alta, em Aparecida. O crime aconteceu por volta das 21h40, em plena via pública.
Ataque rápido.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares chegaram ao local e encontraram Pedro caído no chão, já sem vida, com um disparo de arma de fogo na região da cabeça. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a médica da equipe confirmou o óbito no local.
Uma testemunha que acompanhava a vítima relatou que os dois estavam deixando um bar, junto a um amigo de Pedro, quando uma motocicleta preta com dois ocupantes se aproximou rapidamente. Os criminosos, usando capacete ou touca, dispararam diversas vezes contra o jovem e fugiram em seguida.
A testemunha disse ainda que os atiradores não tentaram levar objetos, indicando que o alvo era exclusivamente Pedro. Segundo ele, o último relacionamento da vítima havia terminado de forma tranquila e não havia menção a ameaças recentes.
Ameaças.
A mãe da vítima também esteve no plantão policial e relatou que Pedro havia passado por um episódio de ameaça cerca de um ano antes, quando foi cobrado por dívida de drogas por indivíduos em uma motocicleta. Na época, ela pagou R$ 2.000 para impedir que o filho fosse morto.
Ela também mencionou um relacionamento anterior de Pedro, cuja mãe da então namorada teria feito ameaças, afirmando que arrumaria “uns caras do Potim” para resolver o caso dos dois.
Durante as diligências, os policiais recolheram um cartão de memória com imagens de câmeras de segurança cedido por um morador próximo ao local do crime. O dispositivo foi lacrado e levado para a Delegacia de Aparecida. O celular da vítima, encontrado no bolso, também foi apreendido.
A perícia técnica foi acionada e realizou exames no local.
Inquérito.
A Polícia Civil requisitou exames necroscópico e toxicológico ao IML (Instituto Médico Legal), além de perícia do local do crime. O caso será investigado como homicídio, com autoria ainda desconhecida.
A motivação. se ligada a desavenças pessoais, dívidas, relacionamentos ou possível execução, será apurada no inquérito policial.