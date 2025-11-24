A Polícia Civil investiga o assassinato de Pedro Augusto Leme de Oliveira, de 23 anos, morto a tiros na avenida Expedito Macedo, no bairro Ponte Alta, em Aparecida. O crime aconteceu por volta das 21h40, em plena via pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ataque rápido.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares chegaram ao local e encontraram Pedro caído no chão, já sem vida, com um disparo de arma de fogo na região da cabeça. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a médica da equipe confirmou o óbito no local.