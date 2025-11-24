Mulheres a partir de 35 anos residentes em Caçapava poderão realizar exame de mamografia gratuitamente entre os dias 9 e 20 de dezembro de 2025. A cidade receberá a Carreta da Mamografia do Programa Mulheres de Peito, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, que ficará instalada no Museu Roberto Lee.

O funcionamento será mediante a distribuição diária de senhas. O atendimento será realizado por ordem de chegada. De segunda a sexta-feira, serão distribuídas 50 senhas, com funcionamento das 8h às 17h. Aos sábados, serão 25 senhas, das 8h às 12h, com realização do exame no mesmo dia.

