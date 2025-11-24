Mulheres a partir de 35 anos residentes em Caçapava poderão realizar exame de mamografia gratuitamente entre os dias 9 e 20 de dezembro de 2025. A cidade receberá a Carreta da Mamografia do Programa Mulheres de Peito, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, que ficará instalada no Museu Roberto Lee.
O funcionamento será mediante a distribuição diária de senhas. O atendimento será realizado por ordem de chegada. De segunda a sexta-feira, serão distribuídas 50 senhas, com funcionamento das 8h às 17h. Aos sábados, serão 25 senhas, das 8h às 12h, com realização do exame no mesmo dia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A documentação exigida varia conforme a faixa etária: mulheres de 35 a 49 anos devem apresentar RG, Cartão SUS e pedido médico; mulheres de 50 a 69 anos precisam apenas de RG e Cartão SUS; e mulheres com 70 anos ou mais devem levar RG, Cartão SUS e pedido médico.
O laudo médico será disponibilizado em até 48 horas após o exame, podendo ser acessado pela internet, mas já no momento do exame, a mulher recebe as imagens impressas.
O museu Roberto Lee fica na Rua Dr. José de Moura Resende, nº 475, Vera Cruz, Caçapava.