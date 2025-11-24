A Polícia Civil de Ubatuba investiga a morte de Gilson Paiva Brito, de 48 anos, encontrado sem vida no final de semana na praia do Perequê-Açu, região central da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 5h40 após moradores e banhistas localizarem um corpo na faixa de areia, próximo à ponte do Perequê-Açu, na Avenida Iperoig. Ao chegar ao local, a equipe constatou que o Corpo de Bombeiros já havia retirado o corpo da água.

