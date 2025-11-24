A Polícia Civil de Ubatuba investiga a morte de Gilson Paiva Brito, de 48 anos, encontrado sem vida no final de semana na praia do Perequê-Açu, região central da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 5h40 após moradores e banhistas localizarem um corpo na faixa de areia, próximo à ponte do Perequê-Açu, na Avenida Iperoig. Ao chegar ao local, a equipe constatou que o Corpo de Bombeiros já havia retirado o corpo da água.
No primeiro momento, os policiais relataram que o corpo não apresentava sinais evidentes de violência, sendo observadas apenas pequenas escoriações no pescoço e no braço, aparentemente compatíveis com atrito ou queda.
No entanto, já na funerária, foram identificadas perfurações possivelmente compatíveis com ferimentos causados por arma branca, o que levantou a suspeita de morte violenta.
Vítima.
O homem foi identificado como Gilson Paiva Brito. Ele foi reconhecido oficialmente pelos documentos pessoais. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para realização do exame necroscópico que deve esclarecer a causa da morte.
Investigação.
A autoridade policial determinou a abertura de inquérito policial para investigar o caso. A morte é tratada inicialmente como morte suspeita com encontro de cadáver, até que a perícia confirme se houve crime.
Testemunhas foram ouvidas no local, mas ainda não há informações sobre as circunstâncias que antecederam a morte ou a possível dinâmica do caso.
A Polícia Civil aguarda o laudo do IML e deve seguir com oitivas e diligências nos próximos dias.