Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam drogas em Lorena na manhã de domingo (23). A ação aconteceu durante patrulhamento da equipe pelo bairro Vila Brito. Em abordagem a um homem em atitude suspeita, foram localizados:
- 202 invólucros de cocaína;
- 46 porções de maconha;
- 36 pedras de crack;
- R$23 em dinheiro.
Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.