Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam drogas em Lorena na manhã de domingo (23). A ação aconteceu durante patrulhamento da equipe pelo bairro Vila Brito. Em abordagem a um homem em atitude suspeita, foram localizados:

202 invólucros de cocaína;

46 porções de maconha;

36 pedras de crack;

R$23 em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.