OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

PM prende homem com variedade de drogas em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensão de drogas em Lorena
Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam drogas em Lorena na manhã de domingo (23). A ação aconteceu durante patrulhamento da equipe pelo bairro Vila Brito. Em abordagem a um homem em atitude suspeita, foram localizados:

  • 202 invólucros de cocaína;
  • 46 porções de maconha;
  • 36 pedras de crack;
  • R$23 em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

