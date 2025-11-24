O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos abre 230 vagas de emprego nesta segunda-feira (24). Há vagas para ampla concorrência e oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência.
Entre os destaques estão 100 oportunidades para operador de teleatendimento, além de 15 vagas nessa função para pessoas com deficiência.
Também há oportunidades para outras funções como promotor de vendas (20 vagas), operador de empilhadeira (20 vagas), atendente de lanchonete (15 vagas), jardineiro (10 vagas), encarregado de expedição (10 vagas), auxiliar de lavanderia (9 vagas), entre outras.
A lista completa pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui). O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, Centro.
Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, de preferência, currículo impresso.
Antes de comparecer ao posto, recomenda-se conferir as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.