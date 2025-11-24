O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos abre 230 vagas de emprego nesta segunda-feira (24). Há vagas para ampla concorrência e oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência.

Entre os destaques estão 100 oportunidades para operador de teleatendimento, além de 15 vagas nessa função para pessoas com deficiência.

Também há oportunidades para outras funções como promotor de vendas (20 vagas), operador de empilhadeira (20 vagas), atendente de lanchonete (15 vagas), jardineiro (10 vagas), encarregado de expedição (10 vagas), auxiliar de lavanderia (9 vagas), entre outras.