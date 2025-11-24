As obras do condomínio habitacional Parque Nova Esperança 1 e 2, em construção na região leste de São José dos Campos, já passaram dos 25% do percentual de conclusão. No momento, os serviços atingiram as etapas de alvenaria e instalações elétrica e hidráulica.
No total, serão erguidas 320 unidades habitacionais. O empreendimento é da construtora Menin, com prazo de conclusão para o segundo semestre de 2026.
A Prefeitura de São José dos Campos participa da operação como ente público apoiador, responsável pela seleção das famílias beneficiárias e condução do trabalho técnico social que apoiará os futuros moradores no processo de adaptação e desenvolvimento comunitário pré e pós-ocupação.
Considerando o Parque Nova Esperança 1 e 2, serão 20 torres. Cada uma terá quatro pavimentos (térreo e três andares) com 16 apartamentos de 49 metros quadrados em média, com dois quartos, cozinha, sala e banheiro – e salão de festas.
Segundo a Prefeitura, a escolha da área priorizou a localização de escolas e unidades de saúde, esporte e assistência social no entorno, bem como o atendimento por serviços públicos e comércios.
O valor global da operação de ambos os condomínios é de R$ 63,52 milhões, dos quais R$ 9,84 milhões serão investidos pelo governo do Estado de São Paulo. O restante será custeado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, mantido pela União.
A destinação das unidades habitacionais será mediante seleção dos cadastrados no Programa Habitacional, com base nas informações do CadÚnico, conforme determinado pela Portaria 738 do Ministério das Cidades e regulamentado pelo Decreto Municipal 20.017/2025.