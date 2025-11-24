24 de novembro de 2025
OBRAS EM ANDAMENTO

Construção de 320 moradias passa de 25% na região leste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Torres do Parque Nova Esperança vão atender os inscritos no Programa Habitacional
Torres do Parque Nova Esperança vão atender os inscritos no Programa Habitacional

As obras do condomínio habitacional Parque Nova Esperança 1 e 2, em construção na região leste de São José dos Campos, já passaram dos 25% do percentual de conclusão. No momento, os serviços atingiram as etapas de alvenaria e instalações elétrica e hidráulica.

No total, serão erguidas 320 unidades habitacionais. O empreendimento é da construtora Menin, com prazo de conclusão para o segundo semestre de 2026.

A Prefeitura de São José dos Campos participa da operação como ente público apoiador, responsável pela seleção das famílias beneficiárias e condução do trabalho técnico social que apoiará os futuros moradores no processo de adaptação e desenvolvimento comunitário pré e pós-ocupação.

Considerando o Parque Nova Esperança 1 e 2, serão 20 torres. Cada uma terá quatro pavimentos (térreo e três andares) com 16 apartamentos de 49 metros quadrados em média, com dois quartos, cozinha, sala e banheiro – e salão de festas.

Segundo a Prefeitura, a escolha da área priorizou a localização de escolas e unidades de saúde, esporte e assistência social no entorno, bem como o atendimento por serviços públicos e comércios.

O valor global da operação de ambos os condomínios é de R$ 63,52 milhões, dos quais R$ 9,84 milhões serão investidos pelo governo do Estado de São Paulo. O restante será custeado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, mantido pela União.

A destinação das unidades habitacionais será mediante seleção dos cadastrados no Programa Habitacional, com base nas informações do CadÚnico, conforme determinado pela Portaria 738 do Ministério das Cidades e regulamentado pelo Decreto Municipal 20.017/2025.

