As obras do condomínio habitacional Parque Nova Esperança 1 e 2, em construção na região leste de São José dos Campos, já passaram dos 25% do percentual de conclusão. No momento, os serviços atingiram as etapas de alvenaria e instalações elétrica e hidráulica.

No total, serão erguidas 320 unidades habitacionais. O empreendimento é da construtora Menin, com prazo de conclusão para o segundo semestre de 2026.