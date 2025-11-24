A Basf anunciou Ana Carolina Locatelli como a primeira mulher a comandar a operação do Complexo Químico de Guaratinguetá, a maior unidade da Basf na América do Sul.
A engenheira bioquímica assume o cargo a partir de dezembro de 2025, após mais de 18 anos na companhia.
Antes de aportar em Guaratinguetá, a executiva respondeu pelas operações de dispersões e resinas no Chile e Argentina, além de Brasil.
"Assumo o desafio de manter o Complexo Químico como principal polo de produção da Basf na América do Sul", disse ela ao jornal O Estado de S. Paulo.