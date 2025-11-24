O incêndio que destruiu o pavimento superior de uma casa de alto padrão em Campos do Jordão, na madrugada de domingo (23), começou incêndio na chaminé da lareira, segundo o Corpo de Bombeiros.

Por volta de 4h de domingo, equipes de bombeiros da Estação de Campos do Jordão foram acionadas para atendimento de ocorrência de incêndio em residência pela rua Olavo Jaguaribe Ekman, na Vila Natal.