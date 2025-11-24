O incêndio que destruiu o pavimento superior de uma casa de alto padrão em Campos do Jordão, na madrugada de domingo (23), começou incêndio na chaminé da lareira, segundo o Corpo de Bombeiros.
Por volta de 4h de domingo, equipes de bombeiros da Estação de Campos do Jordão foram acionadas para atendimento de ocorrência de incêndio em residência pela rua Olavo Jaguaribe Ekman, na Vila Natal.
No local foi constatado incêndio de grandes proporções em residência de alto padrão de dois pavimentos, com o pavimento superior contendo 250 m² totalmente de madeira. Não houve vítimas.
A casa era ocupada por hóspedes árabes que utilizaram a plataforma Airbnb para locação. Segundo os bombeiros, eles conseguiram sair do local logo que iniciou o incêndio na chaminé da lareira.
De imediato, as equipes iniciaram o combate às chamas com apoio de dois tanques da Defesa Civil de Campos do Jordão. Após intenso trabalho dos bombeiros, foi efetuado o isolamento, confinamento, extinção do fogo e rescaldo, sendo preservado o pavimento térreo. A ocorrência foi finalizada por volta das 10h.