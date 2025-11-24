24 de novembro de 2025
Homem perde controle de moto, bate em poste e morre no Vale

Um homem perdeu o controle da moto, bateu em poste e morreu na cidade de Jacareí. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O acidente aconteceu na tarde de sábado (22).

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência pela avenida Lucas Nogueira Garcês, no bairro Jardim Esperança. Ao chegarem ao local, eles encontraram o motociclista, de 50 anos, já sem vida.

De acordo com informações dos policiais, ele perdeu o controle e bateu no poste. As circunstâncias serão esclarecidas.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia da cidade, que realiza diligências para apurar todos os fatos do acidente.

