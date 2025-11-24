Um motoboy furtou outro motoboy em São José dos Campos na tarde desse domingo (23). O flagrante aconteceu depois que a GCM (Guarda Civil Municipal) utilizou as câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) para localizar uma Honda CG 160 Start preta, furtada logo após o proprietário sofrer um acidente de trânsito na região do Viaduto Talim, na Vila Nair, zona sul da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, a moto pertence a um homem de 25 anos que trabalha como motoboy.