Um motoboy furtou outro motoboy em São José dos Campos na tarde desse domingo (23). O flagrante aconteceu depois que a GCM (Guarda Civil Municipal) utilizou as câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) para localizar uma Honda CG 160 Start preta, furtada logo após o proprietário sofrer um acidente de trânsito na região do Viaduto Talim, na Vila Nair, zona sul da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, a moto pertence a um homem de 25 anos que trabalha como motoboy.
Ele se envolveu em um acidente por volta das 5h, nas proximidades do Viaduto Talim, na Vila Nair. Foi socorrido ao pronto-socorro e, enquanto recebia atendimento médico, o veículo ficou caído na via com a chave na ignição.
Segundo o registro policial, por volta de 12h30, uma equipe do Gtam (Grupo Tático de Apoio) da Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento preventivo na zona sul quando recebeu alerta do sistema de câmeras inteligentes do CSI, indicando a circulação da moto com queixa de furto nas imediações do bairro Vila Letônia. As imagens apontavam que a Honda CG preta havia sido vista acessando a rua Caçapava.
Os guardas se deslocaram para a região da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro e encontraram a moto estacionada na rua Suíça, com um homem ao lado, que manipulava um celular e o fixava no suporte do retrovisor do veículo.
Ele foi abordado e submetido à busca pessoal. Com ele, os agentes encontraram apenas o telefone móvel e dinheiro em espécie. A verificação dos sinais identificadores confirmou que se tratava do veículo com registro de furto.
O uso do CSI na recuperação de veículos já vem sendo adotado em outras ocorrências na cidade, como no caso em que a GCM recuperou um carro roubado em menos de 40 minutos após alerta do sistema de monitoramento.
Motoboy.
Ainda conforme o boletim, durante conversa informal no local, o abordado, de 20 anos, que também trabalha como motoboy, confessou que se aproveitou da situação ao ver a moto caída com a chave na ignição após o acidente do proprietário e decidiu subtraí-la para uso próprio.
Os guardas relataram que não houve resistência física, tentativa de fuga no momento da abordagem ou necessidade de uso de força além das algemas, usadas para evitar possível fuga.
Não foram constatadas lesões em nenhum dos envolvidos. O documento ainda registra que, no momento da ocorrência, os guardas municipais não utilizavam câmeras corporais em seus uniformes.
Na CPJ, o delegado responsável ratificou a voz de prisão dada pela GCM e autuou o suspeito em flagrante por furto simples de veículo durante o repouso noturno.
O boletim destaca que o crime ficou configurado pela própria situação em que o suspeito foi encontrado com a motocicleta furtada e pela dinâmica relatada pelos guardas.
O delegado também registrou que o indiciado é reincidente, com passagens anteriores por furto (incluindo prisão em flagrante e ato infracional), ocorrências de violência doméstica, posse de drogas para consumo pessoal e outros registros de menor gravidade.
Além disso, ele havia sido preso em 22 de outubro de 2025 em caso relacionado à Lei Maria da Penha e estava em liberdade com medida cautelar ativa. Por esses motivos, o flagrante foi decretado sem fiança.
O delegado representou pela conversão da prisão em prisão preventiva, e o suspeito permanecerá recolhido até a análise do caso pelo Judiciário, em audiência de garantias.
Apreensão.
Além da moto, foram apreendidos com o indiciado um celular e a quantia de R$ 75,50, ambos lacrados e relacionados ao flagrante. Consulta ao IMEI do aparelho indicou restrição registrada junto à Anatel, mas o delegado consignou que, em princípio, o fato é considerado atípico em relação ao crime de receptação, por não haver o verbo “portar” como conduta típica.
O telefone celular ficará apreendido para aprofundamento das investigações e, caso seja possível identificar o real proprietário, poderá ser devolvido. Se a restrição não se confirmar, o aparelho poderá ser restituído ao próprio indiciado.
O boletim registra que a vítima do furto ainda não pôde ser ouvida, pois segue internada sob cuidados médicos em decorrência do acidente que antecedeu o crime. Segundo a GCM, foi o próprio motociclista quem entrou em contato com a Polícia Militar para informar os dados da moto e relatar o furto, possibilitando o cadastro da ocorrência no sistema.
A Honda CG 160 Start preta foi apreendida e ficará à disposição da autoridade policial para posterior devolução ao proprietário. A vítima autorizou que um amigo, compareça ao plantão policial para retirar o veículo assim que possível; caso isso não ocorra, a moto seguirá recolhida até definição da Polícia Civil.
O caso se soma a outras ocorrências recentes de furto de moto em São José dos Campos e ações contra crimes envolvendo motociclistas e veículos na cidade, algumas delas com apoio do sistema de monitoramento e atuação conjunta das forças de segurança.